Москва, , 15:13 — REGNUM Новость о замысле правительства Японии оказать финансовую помощь странам, не желающим осуждать Россию (а фактически их общественности), сегодня вызывает недоумение даже, видимо, в правительственных кругах самой Японии, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Япония Margouyab

«Уже сообщается о поднятом там вопросе, чтобы эти весьма скромные средства всё же выделялись с целью продвижения политики самой Японии.

Однако внешнеполитические позиции послевоенной Японии всегда были крайне скромны и ограничивались рамками, задаваемыми США, а также непопулярностью бывшего агрессора во многих странах региона.

С начала же 90-х годов, по мере замедления японского экономического роста, тем более потерявшегося на фоне развития других экономик Юго-Восточной Азии, прежняя экономика №2 утратила шансы пойти по пути ФРГ, выйдя из образа политического карлика и беспрекословного сателлита США, не имеющего собственных позиций за рубежом.

Пожалуй, главный упущенный шанс Японии — это возможность создания экономического и геополитического тандема с Россией 90-х — начала 2000-х, утраченная из-за педалирования японскими политиками темы Южных Курил.

В настоящее время небольшой геополитический капитал Японии лишь убывает, а дискуссия о распределении суммы в 90 млн долларов между НКО показательно далёких от японской политики Вьетнама, Лаоса, Ирана и ещё, как сообщатся, 16 государств, говорит скорее о том, что японская «мягкая сила» является лишь запасным бумажником американской.

Причём уже отощавшим, если сравнить выделяемую сумму с 24 млрд долларов, которые правительство Японии два месяца назад решило выделить на помощь гражданам, страдающим от роста цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 20 стран мира, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением России, могут получить помощь от властей Японии. О таком решении японского правительства узнало министерство финансов Японии.

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