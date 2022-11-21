Душанбе, 21 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Создание объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана необходимо, так как ситуация в регионе становится напряженной, заявил 21 ноября посол РФ в Душанбе Семён Григорьев.

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«Договорная база для этого [создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана] уже существует. Наши страны согласны с тем, что это сотрудничество необходимо, поскольку ситуация в регионе имеет тенденцию к росту напряженности», — сказал он ТАСС.

По его словам, система ПВО двух стран «будет создаваться под контролем военных ведомств России и Таджикистана».