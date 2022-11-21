Глава Минздрава Мурашко заявил о планах по изменению зарплат медиков

Москва, , 15:08 — REGNUM Минздрав России прорабатывает вопрос об увеличении зарплат медицинских работников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе встречи с депутатами фракции СРЗП в Госдуме накануне «правительственного часа».

Михаил Мурашко

«Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — сказал Мурашко.

Правительство России дополнительно выделяет 59 млрд рублей в 2022 году на зарплату медработникам, добавил министр.

Ранее глава Минздрава Мурашко заявил о планах проработать с российским правительством возможность установления зарплат для сельских медиков выше, чем для тех, кто работает в городах.

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