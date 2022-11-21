В Самарской области прошло совещание по вопросам цифровой трансформации предприятий региона

Самара, , 15:19 — REGNUM Технологию цифровых двойников намерены внедрять на предприятиях Самарской области. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Данный вопрос рассматривался в областном правительстве на совещании по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий области.

«Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат», — приводит пресс-служба слова Азарова.

На заседании проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников.

Сообщается, что цифровой двойник — это система компьютерных и математических моделей изделия, электронных документов, которые описывают структуру, поведение и функциональность разрабатываемого или эксплуатируемого изделия на различных стадиях жизненного цикла.

Отмечается, что цифровые двойники являются стержнем, вокруг которого строятся все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По словам генерального конструктора ПАО «ОДК-Кузнецов» Павла Чупина, в настоящее время на производстве уже невозможно обойтись без цифровых двойников.

«Если раньше мы двигатель разрабатывали в течение 10-15 лет, то задача по тем проектам, которые ведутся сегодня, — 4-5 лет. Нам с первого раза надо пройти весь объем сложнейших испытаний, это миллиарды рублей. Наша задача — один раз испытать и подтвердить. Но чтобы это получилось, нужно очень долго «гонять» через цифровые двойники сотни вариантов конструкций», — приводит пресс-служба его слова.

Глава Самарской области сообщил, что все направления научно-образовательного центра подлежат цифровой трансформации.

«Давайте на этом сделаем акцент», — подчеркнул он.