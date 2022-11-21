Белгород, 21 ноября 2022, 15:11 — REGNUM Укреплением рубежей в рамках своих возможностей и полномочий в связи с обстановкой в приграничных районах занимаются власти Белгородской области. Так, формируется современная засечная черта, сообщил 21 ноября на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.
Работа ведётся с апреля 2022 года. По словам главы региона, власти готовятся «к различным вариантам, надеемся, что пессимистичные не понадобятся».
Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, в XVII веке для защиты юго-западных границ Руси от татарских и ногайских вторжений была построена оборонительная линия. Своё наименование она получила по названию города Белгорода, бывшего центром в системе управления обороны.