Президент Грузии рассказала, почему нельзя выпустить Саакашвили на свободу

Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили опасно тем, что это приведёт к нарастанию конфронтации в стране. Это заявление сделала президент республики Саломе Зурабишвили 21 ноября в интервью телеканалу BBC.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть право на помилование, но я им не воспользуюсь по простой причине — Его освобождение поляризует страну», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что не хочет смерти Саакашвили в тюрьме. Зурабишвили подчеркнула, что внимательно следит за сообщениями о состоянии здоровья бывшего лидера страны.

Напомним, адвокаты Саакашвили пытаются доказать, что нахождение экс-президента в заключении несёт угрозу его жизни из-за проблем со здоровьем, и добиться отсрочки исполнения наказания. Для этого были вызваны эксперты из-за США, которые обещают в скором времени подготовить заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили призвал не спекулировать темой о его «отравлении»

Читайте развитие сюжета: Директор клиники в Грузии опроверг заявления об отравлении Саакашвили