Глазго, Великобритания, 21 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» уволил нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера. Об этом 21 ноября сообщается на сайте команды.

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«Хочу поблагодарить Джованни за ту тяжелую работу, которую он проделал за последние 12 месяцев», — сказал председатель совета директоров клуба Дуглас Парк.

По его словам, последние результаты команды не оправдали ожиданий ни клуба, ни тренера.

Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Шотландии и вышла в финал Лиги Европы, в котором проиграла немецкому «Айнтрахту» в серии пенальти. В текущем сезоне чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимает второе место после 15 туров, набрав 33 очка.