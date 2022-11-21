Пермь, , 15:16 — REGNUM В Пермском крае против группы лжеэлектриков, которые обманули более 330 пенсионеров в разных российских городах, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ.

Уголовное дело ru.torange.biz

Девятерых злоумышленников обвинили в создании преступного сообщества, а также участии в нем. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По версии следствия, аферисты по телефону информировали пожилых людей о запланированной проверке электрооборудования в их квартирах и приезжали под видом квалифицированных специалистов. В ходе проверки они заявляли, что якобы поврежденное оборудование требует срочной замены. В результате пенсионеры покупали у мошенников электроприборы по ценам, в несколько раз превышающим розничные, и оплачивали навязанные услуги.

Группу из 14 лжеэлектриков задержали в конце 2021 года. «На сегодняшний день установлено, что от действий обвиняемых пострадали более 330 пенсионеров. Причиненный им материальный ущерб превышает 10 миллионов рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.