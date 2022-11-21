Париж, 21 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет крупных европейских промышленников вечером 21 ноября, чтобы побудить их остаться в Европе и особенно в стране, сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

В Елисейском дворе во Франции пояснили, что президент встретится с представителями Европейского круглого стола по промышленности, в состав которого входят около шестидесяти крупных компаний. Среди них руководители групп Engie, Orange, Ericsson, Unilever, AstraZeneca, Volvo, BMW, Air Liquide и Solvay.

Руководство, сделавшее реиндустриализацию одним из своих экономических приоритетов, опасается, что инфляция может подтолкнуть некоторые компании к мысли об осуществлении своих будущих инвестиций за пределами Европы. Более того, власти Франции обеспокоены последствиями масштабного инвестиционного плана в Соединенных Штатах, обнародованного этим летом президентом Джо Байденом для борьбы, в частности, с изменением климата.

Эммануэль Макрон уже предложил в начале ноября промышленникам, которые выбрасывают больше всего CO2 во Франции, удвоить государственную помощь для поддержки их декарбонизации, при условии, что они также удвоят свои усилия в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, около 45 стран и учреждений встретятся в столице Франции, чтобы пообещать миллионы евро помощи Молдавии.