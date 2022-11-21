Кандагар, Афганистан, , 15:02 — REGNUM Движение автотранспорта через пограничный переход Спинбулдак в Афганистане возобновлено. Об этом сообщили источники в Кандагаре, пишет газета 8 «Собх».

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Уточняется, что переход был разблокирован утром 21 ноября.

Днём ранее, 20 ноября, источники сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанские военные договорились о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Спинбулдак. Эта договорённость была достигнута после того, как радикалы выдали Исламабаду человека, стрелявшего в пакистанских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть дней назад переход Спинбулдак был закрыт для движения после того, как боевик открыл стрельбу по пакистанским солдатам, в результате чего погибли восемь военнослужащих.