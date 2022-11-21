Вашингтон, 21 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. США считают своим самым главным партнером в Европе в условиях конфликта на территории б. УССР Польшу, а не Германию, сообщает 21 ноября газета Politico со ссылкой на неназванного представителя армии США в Европе высокого ранга.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

«Польша стала нашим самым важным партнером в континентальной Европе», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что Польша сыграла решающую роль в поддержке киевского режима и укреплении НАТО в странах Прибалтики.

По его словам, Германия по-прежнему остается ключевым американским союзником в Европе, однако сейчас Берлин больше выступает как логистический центр.