Politico: США считают Польшу своим основным союзником в сфере обороны в ЕС
Вашингтон, 21 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. США считают своим самым главным партнером в Европе в условиях конфликта на территории б. УССР Польшу, а не Германию, сообщает 21 ноября газета Politico со ссылкой на неназванного представителя армии США в Европе высокого ранга.
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США и Польша
«Польша стала нашим самым важным партнером в континентальной Европе», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что Польша сыграла решающую роль в поддержке киевского режима и укреплении НАТО в странах Прибалтики.
По его словам, Германия по-прежнему остается ключевым американским союзником в Европе, однако сейчас Берлин больше выступает как логистический центр.