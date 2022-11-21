Курская область, 21 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Около трёх с половиной тысяч жителей Курской области остаются без света из-за последствий ледяного дождя. Об этом 21 ноября сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта В Курской области устраняют последствия ледяного дождя

«Из-за обледенения и обрывов проводов без электроснабжения сегодня остаются около 3,5 тысячи жителей в населенных пунктах 9 районов. Повреждено 36 линий электроснабжения», — сообщил Старовойт.

Губернатор уточнил, что погодные условия остаются неблагоприятными, наблюдаются в том числе и повторные отключения.

Аварии устраняют более сотни бригад энергетиков, в том числе более 30 — из соседних регионов. Основные работы планируется завершить к 19:00 21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в регионе прошёл ледяной дождь, оставивший значительную часть региона без света. На утро 21 ноября без электричества оставались более 8 тыс. курян.