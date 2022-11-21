Москва, 21 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Страны Запада вполне сбалансированно выражают антироссийскую риторику, однако каждая из них ведет свою внешнеэкономическую деятельность по разным направлениям с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Maureen Нефтепровод

«Каждая из стран заинтересована в своей энергетической безопасности и сотрудничество с Россией здесь выглядит вполне естественным и логичным.

Ожидаемое введение потолка цен на российскую нефть может приостановить сотрудничество России и ЕС в энергетической области.

В целом при реализации неблагоприятного сценария Россия в зимние месяцы может сократить объемы экспорта в Великобританию и ЕС почти на 50%. Для рынков, на которых энергетический кризис остается нерешенным, это означает риск роста цен на сырье.

Геоэкономическая эскалация уже привела к серьезному росту цен промышленности. Без недорогих энергоресурсов выйти западным странам на траекторию экономического роста будет затруднительно, а о развитии энергоемких производств придется забыть», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие страны.

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