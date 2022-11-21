Донецк, 21 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Озеряновку, Макеевку, Пантелеймоновку и Ясиноватую. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:30 боевики ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Озеряновке, в 14:36 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и пять снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой, в 14:38 — пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 14:40 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка и в 14:48 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских нацистов в Харьковской области.