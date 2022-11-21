Москва, 21 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки в семь рублей за литр. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

Сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2% включительно. Это положение не будет распространяться на напитки, изготовленные и упакованные организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде обратили внимание на исключение из числа подакцизных товаров напитков, содержащих синтетические сахарозаменители.

По мнению сенаторов, закон в действующей редакции может привести к тому, что собранная сумма акциза на сахаросодержащие напитки будет существенно ниже запланированной. Кроме того, употребление синтетических сахарозаменителей также сопряжено с риском причинения вреда здоровью не в меньшей степени, чем употребление сахара.