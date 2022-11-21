Махачкала, 21 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Дагестане выявлены факты уклонения от исполнения своего воинского долга детьми чиновников. Список уклонистов изучил глава Дагестана Сергей Меликов. Он пристыдил чиновников за попытку «отмазать» своих детей от службы в армии и поручил проверить, какие основания они предъявили, для того чтобы их сыновья не служили.

Kremlin.ru Сергей Меликов

«Сегодня ознакомился со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Налицо — попытка уклониться от срочной военной службы», — возмутился Меликов.

Он высказал недоумение тем, что кто-то из сотрудников органов власти ищет возможность воспользоваться своим должностным положением, в то время как большинство простых граждан идет исполнять свой долг.

«Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — разнес Меликов нерадивых представителей власти.

По каждой фамилии в списке уклонистов глава Дагестана поручил дать объяснения.

«Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь «отмазать» от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — заявил Меликов.