Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ при попытке переправиться через Днепр

Москва, , 15:01 — REGNUM Группа диверсантов, направленная киевским режимом, уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает 21 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, уточнили в ведомстве, пыталась переправиться на левый берег Днепра на катере в районе посёлка Днепровское. Группу уничтожили российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области призвали жителей Каховского района как можно скорее уехать. В этом районе ожидается «высокий уровень военной угрозы».

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