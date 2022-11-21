Киевские диверсанты уничтожены при попытке переправиться через Днепр
Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ при попытке переправиться через Днепр
Москва,
21 ноября 2022, 15:01 — REGNUM Группа диверсантов, направленная киевским режимом, уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает 21 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Херсон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, уточнили в ведомстве, пыталась переправиться на левый берег Днепра на катере в районе посёлка Днепровское. Группу уничтожили российские военные.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области призвали жителей Каховского района как можно скорее уехать. В этом районе ожидается «высокий уровень военной угрозы».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.