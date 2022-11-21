Пули-Хумри, Афганистан, 21 ноября 2022, 14:54 — REGNUM В афганской провинции Баглан двое шахтёров погибли в результате обрушения шахты в уезде Нахрин. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Инцидент произошёл на угольной шахте «Шиндара».
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Оба погибших были бывшими сотрудниками сил безопасности, которые нанялись на работу в шахте после падения предыдущего правительства Афганистана.
Источники сообщают, что из-за длины штрека спасателям пока не удалось вытащить тела.