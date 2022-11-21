Пули-Хумри, Афганистан, 21 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан двое шахтёров погибли в результате обрушения шахты в уезде Нахрин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

gexters Шахта

Инцидент произошёл на угольной шахте «Шиндара».

Читайте также: В угольной шахте в Афганистане погибли четверо шахтёров

Оба погибших были бывшими сотрудниками сил безопасности, которые нанялись на работу в шахте после падения предыдущего правительства Афганистана.

Источники сообщают, что из-за длины штрека спасателям пока не удалось вытащить тела.