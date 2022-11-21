Москва, 21 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В настоящий момент страны Запада охотно раздают всевозможные обещания для того, чтобы убедить как можно больше стран присоединиться к антироссийской политике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Причем эти обещания, зачастую, идут вразрез не только с реальными политическими и экономическими интересами государств, но даже с элементарными законами физики и экономики.

Рассуждения о торговых путях из Европы в государства Средней Азии, которые Боррель по традиции 19 века называет Туркестаном, в обход России — из той же оперы. Да, конечно, такие пути можно найти, можно даже вложить миллиарды в их развитие, но доставка товаров по этому пути сделает их «золотыми».

Ведь обсуждаемый маршрут через Каспий, Закавказье, и Черное море подразумевает несколько этапов перевалки грузов на суда и на сухопутный транспорт, прохождение множества таможенных пунктов.

При этом маршрут проходит через ряд регионов потенциальных вооруженных конфликтов да и не самые сейсмически-спокойные районы. А это означает значительные расходы на логистику и страхование. Все они в итоге будут заложены в конечную цену товаров.

Такими же мертворожденными выглядят рассуждения о поставках из Казахстана в Европу «зеленого водорода». Астане предлагают развивать у себя ветряные и солнечные электростанции, являющиеся с учетом стоимости оборудования одними из самых неэффективных по себестоимости энергии, расходовать эту энергию на получение водорода, а потом как-то доставлять этот водород в Европу, где при его сожжении будет получено меньше энергии, чем при производстве.

Причем в рамках этого проекта придется сначала купить у Европы всё необходимое оборудование, сроки окупаемости которого огромны. При этом готовых технологий для того, чтобы сделать транспортировку водорода экономически эффективной и безопасной нет.

Да и реальный спрос на водород в Европе довольно ограничен, причем есть немало потенциальных поставщиков, которые, как минимум, смогут свой водород поставить на этот рынок с меньшими затратами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает за создание новых транспортных коридоров в страны Центральной Азии в обход России.

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