Правительство Молдавии обвинили в попытке «рейдерского захвата» аэропорта

Кишинёв, , 14:59 — REGNUM Правительство Молдавии пытается разорвать договор о концессии аэропорта в Кишинёве с компанией Avia Invest, в нарушении правовых норм. Об этом 21 ноября заявил на пресс-конференции первый замдиректора компании Аркадий Чокинэ.

Аэропорт Кишинева Airport.md

«Контракт о концессии международного аэропорта Кишинёва с компанией Avia Invest пытаются очень настойчиво и в срочном порядке расторгнуть. Мы возвращаемся в 90-е годы, видим рейдерские атаки, наблюдаем деградацию правовых норм», — заявил Чокинэ.

Он заявил, что апелляционный суд Кишинёва пытается рассмотреть жалобу компании в кратчайшие сроки. По мнению замдиректора, это свидетельствует о намерении суда вынести решение не в пользу концессионера. Чокинэ также считает, что такое скорое рассмотрение якобы нарушает законы.

Напомним, кишинёвский аэропорт передали в концессию сроком на 49 лет компаниями Avia Invest и NR Investments Lt, которыми владеет Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд. За это в бюджет Молдавии должны были перечислять 1% от доходов воздушной гавани. В 2019 году молдавское правительство оспорило договор в суде.