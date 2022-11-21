Заполярье подготовило к отправке еще 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов

Мурманск, , 14:52 — REGNUM В Мурманской области для бойцов спецоперации собрано уже около 50 тонн помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почти 30 тонн уже отправлено и на этой неделе уйдет еще 20 тонн помощи, собранной благодаря жителям и предпринимателям нашей области. Мы, со своей стороны, продолжаем обеспечивать бойцов всеми необходимыми. Вся помощь при поддержке Северного флота отправляется непосредственно в места дислокации наших ребят», — отметил губернатор региона Андрей Чибис.

В настоящее время в столице Кольского Заполярья более 500 волонтеров в ходе Всероссийской акции «Мы вместе» продолжают работать в 17 муниципальных отделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, оренбургский военный госпиталь нуждается в кроватях для участников СВО.

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