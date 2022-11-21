Мурманская область отправила в зону СВО 30 тонн гуманитарной помощи
Заполярье подготовило к отправке еще 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов
Мурманск,
21 ноября 2022, 14:52 — REGNUM В Мурманской области для бойцов спецоперации собрано уже около 50 тонн помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Почти 30 тонн уже отправлено и на этой неделе уйдет еще 20 тонн помощи, собранной благодаря жителям и предпринимателям нашей области. Мы, со своей стороны, продолжаем обеспечивать бойцов всеми необходимыми. Вся помощь при поддержке Северного флота отправляется непосредственно в места дислокации наших ребят», — отметил губернатор региона Андрей Чибис.
В настоящее время в столице Кольского Заполярья более 500 волонтеров в ходе Всероссийской акции «Мы вместе» продолжают работать в 17 муниципальных отделениях.
Как сообщало ИА REGNUM, оренбургский военный госпиталь нуждается в кроватях для участников СВО.
Читайте также: Многодетных отцов с Сахалина выводят из зоны спецоперации
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.