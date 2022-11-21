Москва, 21 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских нацистов в Харьковской области. Об этом 21 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также за последние 24 часа было сбито пять беспилотников киевских нацистов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что попытка наступления боевиков преступного режима Киева в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) была сорвана огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) Вооружённых сил (ВС) РФ