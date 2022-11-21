Профессор Сафонов объяснил, сохранится ли падение спроса на аренду элитного жилья в РФ

Москва, , 15:40 — REGNUM Спрос на аренду элитного жилья в Москве и в целом по России продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«На это будут влиять следующие факторы: падение реальных доходов и необходимость сохранять для предпринимателей деньги на поддержание компаний; снижение привлекательности элитного жилья в качестве инструмента для инвестиционных вложений; вывод на рынок элитного жилья вторичных объектов и ожидания на этом фоне ценовой коррекции вниз со стороны потенциальных покупателей; сокращение иностранных инвестиций в этот сектор», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что спрос на аренду жилья в РФ возродится по мере развития российской экономики и социальной сферы крупных городов.