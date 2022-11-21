Арендодателям обещают падение спроса на элитное жильё по всей России
Профессор Сафонов объяснил, сохранится ли падение спроса на аренду элитного жилья в РФ
Москва,
21 ноября 2022, 15:40 — REGNUM Спрос на аренду элитного жилья в Москве и в целом по России продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«На это будут влиять следующие факторы: падение реальных доходов и необходимость сохранять для предпринимателей деньги на поддержание компаний; снижение привлекательности элитного жилья в качестве инструмента для инвестиционных вложений; вывод на рынок элитного жилья вторичных объектов и ожидания на этом фоне ценовой коррекции вниз со стороны потенциальных покупателей; сокращение иностранных инвестиций в этот сектор», — сказал Сафонов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что спрос на аренду жилья в РФ возродится по мере развития российской экономики и социальной сферы крупных городов.
История вопроса
Несмотря на негативные прогнозы многих экспертов, после падения во время мирового экономического кризиса 2008 года цены на недвижимость почти во всём мире показывали стабильный рост. Активно действует на мировом рынке жилья Китай, демонстрирующий бурный экономический рост внутри страны и активно вкладывающийся в недвижимость других стран.
В России высокая цена на недвижимость в крупных городах является давней проблемой. Одним из решений здесь могли бы стать новостройки, однако дольщики вынуждены брать на себя высокие риски, связанные с возможным банкротством строительной компании.
Защитить права граждан должен переход на проектное финансирование, при котором деньги на строительство новостроек выделяются банком, а средства дольщиков передаются компании-девелоперу только после сдачи объекта. Однако такой подход грозит новым ростом цен и разорением мелких застройщиков.