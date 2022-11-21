Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Лидер хакерской группировки Lurk, похитивший вместе с соучастниками у банков более 1 млрд рублей пробудет за решёткой меньше заявленного срока. Такое решение принял свердловский областной суд, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья смягчил приговор из-за того, что истекли сроки обвинения по двум статьям. В частности, хаккеру больше не вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации и создание и распространение вредоносных компьютерных программ.

Приговор хаккеру смягчили на восемь месяцев. Таким образом общий срок лишения свободы сократился до 13 лет 2 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группировку из 50 хакеров задержали в ещё в 2016 году. Фигурантами громкого дела стали 23 человека, среди которых лидер хакеров — Константин Козловский. Дело рассматривали почти три года. В итоге хакеры получили сроки от пяти до 14 лет лишения свободы.