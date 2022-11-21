Сочи, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Атомная авария может произойти на Запорожской АЭС. Россия предупреждает об этом мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв 21 ноября журналистам.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», — сказал Лихачёв.

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы никто даже не задумывался о посягательстве на безопасность АЭС, так как подобный прецедент навсегда изменит ход истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ принудить ВСУ к прекращению обстрелов Запорожской АЭС.

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