Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Атомная авария может произойти на Запорожской АЭС. Россия предупреждает об этом мировое сообщество, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв 21 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», — сказал Лихачёв.

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы никто даже не задумывался о посягательстве на безопасность АЭС, так как подобный прецедент навсегда изменит ход истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ принудить ВСУ к прекращению обстрелов Запорожской АЭС.

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