Москва, , 14:47 — REGNUM Сообщение о том, что Великобритания покупает российскую нефть через другие страны по сути не ново, ранее ряд других зарубежных изданий уже не раз указывали на то, что Королевство, ЕС, да и США все так поступают, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Нефтепровод Minstroyrf.ru

«При этом, чем ближе к 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго и потолок цен не нефть, тем сильнее растут объемы покупок.

Танкеры, вышедшие из российских портов, останавливаются в морях и переливают нефть на европейские корабли, которые уже уходят в порты Великобритании. Это не нарушает британских протоколов отчетности, поэтому официально Лондон не получает нефть из России.

Дело в том, что данные об импорте нефти составляются Управлением национальной статистики (ONS) и налоговой и таможенной службой Великобритании, которые для определения национальности импорта используют страну отправки, а не страну, в которой он был произведен.

Например, груз товаров китайского производства может быть зарегистрирован как из Германии, если он был импортирован в Великобританию немецкой фирмой.

В общей сложности, согласно торговой статистике Великобритании, с марта в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на сумму 778 млн фунтов стерлингов. Официальные отчеты показывают, что российская нефть стоимостью около 23 млн фунтов стерлингов, которая прибыла в Иммингем с марта, была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии.

С марта порт Темзпорт на востоке Лондона получил из России нефть на сумму 130 млн фунтов стерлингов. Они были классифицированы как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

Вся эта ситуация достаточно естественна и наверняка будет продолжаться и после 5 декабря. Российская нефть продается с дисконтом к мировым ценам, а ряд НПЗ на Западе заточены на переработку только нашей нефти, поэтому даже с учетом рисков и выросшей стоимости логистики такие схемы выгодны.

Даже, если власти Великобритании начнут накладывать штрафы на своих импортеров, выгода от покупок с дисконтом все равно сохраниться. А российская нефть превратиться в китайскую, индийскую, европейскую или любую другую, которая не попадает под ограничения. Правда расходы Лондона сильно увеличатся, что поспособствует еще более глубокой рецессии в стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства.

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