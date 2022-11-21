Депутат Госдумы Горелкин опроверг введение полного запрета рекомендательных алгоритмов

Москва, , 14:45 — REGNUM Негативная реакция бизнеса на законопроект о рекомендательных алгоримах вызвана нежеланием нести ответственность, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Антон Горелкин Пресс-служба А. В. Горелкина

«Негативная реакция некоторых участников рынка вызвана, на мой взгляд, нежеланием нести ответственность — бизнесу проще оставить всё как есть», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарии намерены учесть мнение бизнеса, но от обязательств защищать права граждан не намерены отказывать, сколько бы алармистских публикаций для этого не было бы организовано, добавил депутат Госдумы.

Горелкин обратил внимание на то, что законопроект о рекомендательных алгоритмах «подается с таким трагизмом, будто неизбежен их полный запрет — а для пущей наглядности даже посчитаны убытки».

«Мы не хотим запрета или контроля над рекомендательными сервисами по китайской модели. Мы хотим ответственного отношения бизнеса к применению алгоритмов и право гражданина отказаться от их использования», — подчеркнул Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Горелкин заявил о подготовке законопроекта о регулировании интернет-сервисов, предлагающих информацию или рекламу на основе запросов и личных данных пользователей. Законопроект, который обяжет онлайн-платформы дать пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, планировалось внести в Госдуму в весеннюю сессию 2022 года.

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