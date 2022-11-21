ВС РФ предотвратили попытку наступления ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР

Москва, , 14:43 — REGNUM Попытка наступления боевиков преступного режима Киева в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) была сорвана огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 21 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовки Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 35 киевских боевиков, а также два бронеавтомобиля и четыре пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ольха» и пять беспилотников ВСУ были сбиты российскими средствами ПВО за сутки.