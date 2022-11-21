Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала года произошло более 6,2 тыс. пожаров, в которых погибли 116 человек, в том числе и двое детей, сообщил 21 ноября заместитель начальника управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области Иван Кремешков, передает корреспондент ИА REGNUM. Чаще всего в пожарах в жилых домах гибнут одинокие пожилые люди.

t. me/mediacenterv1 Пожар в жилом доме в Ленобласти

По словам Кремешкова, в холодное время года — осенью и зимой — количество пожаров в жилом секторе региона увеличивается. Так, по данным на 15 ноября 2022 года, в Ленобласти произошло 6287 пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 5% (6630).

«Основные пожары — 2532 — произошли вечером, с 17:00 до 23:00. В пожарах погибло 116 человек, это на 18% меньше чем в прошлом году (140). Среди погибших два ребенка», — уточнил представитель ГУ МЧС, добавив, что в квартирных пожарах также пострадало порядка 105 человек, что на 2% ниже чем в прошлом году.

Спасатели выделили два основных объекта, где происходят пожары со смертельным исходом. Так, во время возгорания в одноквартирных жилых домах с начала года погибло порядка 50 человек, а в многоквартирных — порядка 20 жильцов. Также были определены возрастные категории погибших: в возрасте старше 60 лет погиб 51 человек, в возрасте от 41 до 59 лет — 43 человека.

«В первую очередь гибнут люди, которые находятся в пенсионном возрасте или одинокие, пожилые, инвалиды. По социальному положению среди них — 54 пенсионера», — добавил Кремешков.

Наибольшая доля погибших приходится на пожары, произошедшие из-за неправильной эксплуатации электрооборудования — 49 человек (42% от общего числа погибших), неосторожного обращения с огнем — 42 человека (36%), нарушения правил использования печей и дымоходов — 18 человек. Двое детей, которые погибли в этом году, стали жертвами аварий на электросети и невозможности самостоятельно эвакуироваться.

«Из всего количества погибших были зарегистрированы в Ленобласти 74 человек, а из Санкт-Петербурга 23 человека», — подытожил Кремешков.