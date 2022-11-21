Бишкек, , 14:41 — REGNUM Аламединский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова.

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Судья Бекболот Джаналиев приговорил обвиняемого в совершении этого преступления Санжара Сапарбекова к 14 годам тюремного заключения и штрафу в 15 тысяч сомов (около 11 тысяч рублей).

Суд признал Сапарбекова виновным в убийстве, незаконном лишении свободы, уничтожении документов и уничтожении чужого имущества.

Отметим, что гособвинение просило суд приговорить подсудимого к высшей мере наказания (пожизненному лишению свободы, поскольку смертная казнь в Киргизии упразднена), а также взыскать с него в пользу пострадавших 5 млн 816 тысяч сомов (4 млн 171 тысячу рублей) в качестве компенсации материального ущерба.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские правоохранительные органы обвинили экс-председателя службы госохраны Жаныбека Бакиева (брата свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева) в том, что в марте 2009 году он организовал жестокое убийство бывшего руководителя администрации президента Медета Садыркулова и двух его спутников.

По версии следствия, убийство высокопоставленного чиновника, а также экс-директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова было совершено на даче бывшего руководителя управделами президента Курманбека Темирбаева.

Впоследствии преступники инсценировали дорожно-транспортное происшествие и подожгли машину, в которой сгорели тела убитых.