Москва, 21 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили четыре пункта управления киевских боевиков. Об этом 21 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, как добавил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, были уничтожены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее ударами ВС России был поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Веселое Херсонской области.