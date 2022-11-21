Эрдоган объяснил военную операцию Турции в САР невыполнением РФ соглашений
Эрдоган объяснил военную операцию Анкары в Сирии и Ираке невыполнением Россией соглашений
Анкара,
21 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Турция начала воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Turk.
Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
По его словам, Анкара неоднократно предупреждала об этом Москву.
«Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер также добавил, что предупреждал Россию о том, что Анкара не намерена «молчать» против терроризма и примет необходимые меры, если российская сторона не выполнит обязанности по зачистки региона от террористов.
История вопроса
Подписанный в 1992 году Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики стал базовым документом для современных российско-турецких отношений.
Отношения стали активно развиваться после того, как президентом Турции в 2003 году стал Реджеп Эрдоган. Во время официального визита в Турцию президента России Владимира Путина в 2004 году была подписана Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между двумя странами.
Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров России. Это второй после Германии покупатель российского газа и одно из главных направлений российского выездного туризма. Турция поставляет в Россию ширпотреб, продукцию сельского хозяйства и автомобильные компоненты. Очень значительно присутствие турецким компаний на строительном рынке России. В российском экспорте преобладает энергетика. В настоящее время строится газопровод по дну Чёрного моря и атомная электростанция «Аккую».
Некоторое охлаждение в отношениях двух стран произошло в 2015 году, когда турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик, наносивший удары по террористам на севере Сирии. Были введены санкции против некоторых категорий турецкого экспорта в Россию, приостановлен безвизовый режим. Но уже менее чем через год негативные последствия инцидента удалось преодолеть.
Достаточно регулярно происходят встречи лидеров двух стран, сотрудничество ведётся на разных уровнях, в том числе и на уровне регионов. Россия и Турция активно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в Сирии.