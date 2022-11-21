Эрдоган объяснил военную операцию Турции в САР невыполнением РФ соглашений
Эрдоган объяснил военную операцию Анкары в Сирии и Ираке невыполнением Россией соглашений
Анкара, 21 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Турция начала воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Turk.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган
По его словам, Анкара неоднократно предупреждала об этом Москву.
«Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер также добавил, что предупреждал Россию о том, что Анкара не намерена «молчать» против терроризма и примет необходимые меры, если российская сторона не выполнит обязанности по зачистки региона от террористов.