Москва, 21 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ольха» и пять беспилотников ВСУ сбиты российскими средствами ПВО за сутки. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Покровское, Макеевка (ДНР) и Каховка Херсонской области», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, перехвачены 11 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое (ДНР).