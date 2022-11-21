Чебоксары, , 14:33 — REGNUM Власти Чувашии хотят забрать на региональный уровень муниципальные пассажирские маршруты в Чебоксарах и Новочебоксарске. Полномочия по транспортному обслуживанию населения планируется перераспределить до конца 2022 года, сообщает министерство транспорта Чувашии.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект о перераспределении полномочий в сфере транспортного обслуживания в республике хотят принять до конца года, и тогда он вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Правительством осуществляется работа по перераспределению полномочий по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах городов Чебоксары и Новочебоксарск от органов местного самоуправления Кабинету министров Чувашской Республики», — говорят в минтрансе.

Чиновники заявляют, что это позволит оптимизировать маршрутную сеть и изменить расписание движения пассажирского транспорт для «удовлетворения потребностей населения». В конечном счёте планируется перевести пассажирский транспорт на регулируемый тариф, ввести единые проездные билеты и лимитированные по времени пересадочные абонементы.

Напомним, что в 2021 году в рамках индивидуальной социально-экономической программы Чувашии за счёт средств федерального бюджета поставлено 68 троллейбусов, в 2022 году одобрена заявка на закупку 40 новых троллейбусов на условиях софинансирования. Поставка троллейбусов предварительно одобрена на 2024 год.

Ранее депутаты Госсовета Чувашии поддержали закон о возможности передачи организации троллейбусного сообщения в Чебоксарах и Новочебоксарске на основе концессии. Власти Чувашии, в свою очередь, в рамках транспортной реформы планируют создать государственного перевозчика на базе муниципальных троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Чувашии со 100 до 500 рублей увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

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