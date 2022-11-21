Моздокский район, Северная Осетия, 21 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Мемориал в память о погибших при выполнении своего воинского долга земляках открыли 20 ноября в селе Киевское Моздокского района. На гранитных плитах памятника высечены имена уроженца села старшего сержанта Александра Коваленко и всех бойцов, погибших с ним в одном бою, а также всех земляков. Вокруг мемориального комплекса разбит сквер, передает портал «15-й Регион».

Function.mil.ru Память

Александр Коваленко получил тяжелое ранение во время боя в марте 2022 года. Он ценой своей жизни дал возможность своему подразделению выйти из окружения и пробраться к своим. Его сослуживцы не хотели оставлять товарища на поле боя. Но он понимал, что и сам уйти не сможет, и для них осложнит отход к своим.

Раненый Александр Коваленко подорвал гранату, уничтожив нескольких нацистских боевиков. Погибнув сам, 27-летний уроженец Северной Осетии, дал шанс на жизнь своим боевым товарищам.