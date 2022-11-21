Чита, 21 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции России на территории бывш. УССР. О принятом решении он сообщил 21 ноября в личном телеграм-канале.

Mil.ru Спецоперация

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

Он поблагодарил жителей Читы, волонтёров, сотрудников администрации, руководство Забайкальского края и всех, кто помогает делать город лучше. По его мнению, предстоит много работы для того, чтобы улучшить мир вокруг.

По информации местных СМИ, принявший решение поехать в зону боевых действий Александр Сапожников ушёл с поста главы администрации Читы.