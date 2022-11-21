Санду заявила, что недовольство в Молдавии нарастает из-за России

Кишинёв, , 14:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает, что недовольство населения республики и массовые протесты нарастают не из-за ухудшения условий жизни, а из-за «влияния» России. Об этом она сообщила в статье, опубликованной 21 ноября газетой «Политико».

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«Российские марионетки и криминальные группировки объединили свои усилия, чтобы использовать энергетический кризис и разжигать недовольство. Они надеются спровоцировать политические потрясения», — заявила Санду.

Она также обвинила Россию в распространении дезинформации, призывах к взяточничеству, кибератаках и даже в ложных сообщениях о минировании зданий. В целом Санду считает, что Москва якобы стремится «подорвать» демократию в Молдавии. Доказательств этому она не привела.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября не утихают протесты, на которых недовольные стремительным падением уровня жизни в Молдавии требуют отставки президента и правительства. Санду и другие представители власти страны неоднократно, используя антироссийскую риторику, заявляли, что не считают нужным реагировать на данные протесты. При этом лидеры оппозиционных партий подвергаются уголовному преследованию.

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