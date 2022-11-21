Орел, 21 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Глава администрации Орла Юрий Парахин получил три представления прокуратуры за неудовлетворительную уборку дорог и улиц после снегопада. Об этом 21 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке автодорог, межквартальных проездов и их противогололёдной обработке приняты не были, в результате возникла угроза аварийных ситуаций на дорогах», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратура 19–21 ноября прокуратура вынесла сразу 16 представлений, в том числе три в адрес мэра Орла и три в адрес руководителя МУП «Спецавтобаза по санитарной обработке г. Орла». Также 28 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

Сильный снегопад обрушился на Орёл 19 ноября. 20 ноября глава администрации города Юрий Парахин в своём тг-канале обрушился с критикой на работу коммунальных служб и попросил у горожан «прощения за срыв зимней уборки».