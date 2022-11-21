Лидер СРЗП Миронов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей

Москва, , 14:30 — REGNUM Разорвать дипломатические отношения с Польшей призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Россия должна пересмотреть свои отношения с Польшей. Как минимум нам необходимо отозвать своего посла из Варшавы. А если там не поймут, то Россия должна быть готова подумать и о разрыве дипотношений с этой страной», — предложил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на «беззубый» российский ответ на отказ Польши выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову — министра не пустили на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

В целом, депутат предлагает более не терпеть дальнейшее движение Польши на эскалацию.

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