Стокгольм, 21 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Хаос усиливается в Стокгольме, где местные власти забили тревогу, что есть риск серьезных последствий снегопада, прошедшего в минувшие выходные (19 — 20 ноября). Об этом пишет новостной портал Omni.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Когда утром 21 ноября снова пошел снег в шведской столице, поступили тревожные сообщения о том, что у властей возникли проблемы с уборкой снега. В то же время метеорологи прогнозируют, что снежный покров только за 21 ноября может вырасти на целых 30 сантиметров.

В Стокгольме, пишет газета DN, несколько снегоуборочных машин вышли из строя, автомобили застряли в сугробах, а упавшие деревья и ветки затрудняют доступ к проезжей части и тротуарам.

«Мы отдаем приоритет дорожной части, по которой общественный транспорт, экстренные службы и важные грузы должны пробираться беспрепятственно», — заявила газете представитель Дорожной администрации Малинда Флудман.