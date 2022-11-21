* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:28 — REGNUM Временный поверенный в делах Норвегии в Афганистане Пол Калумаль встретился с министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки. Об этом 21 ноября сообщили представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно информационному бюллетеню талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на встрече обсуждались вопросы гуманитарной помощи, безопасности, сотрудничества в целях развития и некоторые политические вопросы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процитировали слова Калумаля о том, что Норвегия готова установить «долгосрочные отношения с Афганистаном» и пытается «наладить контакты с афганцами».