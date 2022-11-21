Боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка, Макеевку и Минеральное

Донецк, , 14:28 — REGNUM Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, а также Макеевка подверглись обстрелу со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в и Макеевку

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка был осуществлён боевиками ВСУ в 14:03 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Также указывается, что в 14:14 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибром 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка, в 14:17 — четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 14:20 — три снаряда калибра 155 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду написала, что страны Запада должны не дать России добиться результата в спецоперации по денацификации территории б. УССР, и Кишинёв готов им в этом помогать.