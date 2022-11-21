Рим, 21 ноября 2022, 14:28 — REGNUM Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил намерении внести предложение о продолжении поставок оружия киевскому режиму в течение всего следующего года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.
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