Рим, 21 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о намерении внести предложение о продолжении поставок оружия киевскому режиму в течение всего следующего года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«В качестве члена правительства я предложу продлить действие декрета на весь будущий год, что и было бы правильно. И я уверен, что каждый возьмет на себя ответственность, продолжив ту линию, которую Италия согласовала с союзниками», — сказал он в интервью газете il Foglio.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.

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