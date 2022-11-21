Кито, , 14:28 — REGNUM Сборная Эквадора по футболу одержала важнейшую победу на чемпионате мира по футболу в матче открытия турнира над сборной Катара. Об этом пишут эквадорские СМИ.

Эквадор Skratos1983

На первых полосах всех газет подчеркивается важность этой победы, тогда как когда двум сильнейшим соперникам Эквадора на групповом этапе турнира, Сенегалу и Нидерландам, еще предстоит встретиться друг с другом.

Столичная ежедневная газета El Comercio поместила на первую полосу заголовок «Исторический случай: Эквадор победил в матче открытия чемпионата мира по футболу».

Портал Primicias сообщил, что болельщики, одетые в трехцветные футболки и размахивающие флагами Эквадора, заполнили рестораны, площади и торговые центры в разных частях страны, чтобы поддержать команду под лозунгом «Sí se puede» («Да, мы можем»).

В свою очередь, газета El Universo из Гуаякиля назвала это событие «национальным праздником».

«Победа в первой игре является ключевой для наших стремлений выйти в следующий этап, это три очка, которые помогут нам пройти квалификацию», — заявил изданию Prensa Latina болельщик Иван Росадо, который следил за игрой из парка Ла Каролина в Кито, где он присутствовал вместе со своей семьей.

В связи с предстоящими матчами эквадорцы также организуют показы в общественных местах на гигантском экране.