Москва, 21 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В последнее время Европейский Союз более активно занимается поиском новых источников энергоносителей и торговых союзов, поскольку санкции и геополитика продолжают отрицательно влиять на экономические отношения с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Arune3 Флажки Евросоюза

«В частности, Евросоюз и Центральная Азия стремятся разработать транспортный маршрут, получивший название «Средний коридор», в обход России через Каспийское море, хотя на постройку инфраструктуры и логистики уйдет несколько лет.

В сложившемся трудном экономическом положении ЕС активно ищет альтернативы России. В октябре президент Европейской комиссии Шарль Мишель прилетел на встречу в формате саммита с лидерами Центральной Азии, где лидеры ЕС и пяти центральноазиатских государств подтвердили свое намерение укреплять сотрудничество в целом, что свидетельствует об обоюдном желании избавится от экономических рисков, связанных с Россией, и диверсифицировать торговые союзы.

Впоследствии Европейская комиссия подписала соглашение с Казахстаном, который Мишель назвал «важным партнером» ЕС, для поставок «зеленого» водорода и редкоземельных металлов. Боррель также был в восторге от партнерства с Казахстаном. Узбекистан тоже намерен стремится к более тесным связям с Европой.

С началом СВО пять бывших советских республик Центральной Азии оказались в затруднительном положении, пытаясь сбалансировать свою экономическую зависимость от России.

Беспокойство по поводу западных санкций и их потенциального воздействия на экономику Центральной Азии заставило страны искать альтернативные варианты внешней политики и торговли. Европа также сильно испытывает на своей экономики негативные последствия геополитики. Поэтому расширение торговых союзов между ЕС и странами Центральной Азии выгодно всем участникам.

Напомним, что ЕС является крупнейшим инвестором в Центральной Азии. Почти половина совокупных инвестиций в регион — более 40%, была сделана фирмами ЕС. Евросоюз может многое предложить, чтобы диверсифицировать свои варианты внешней политики и торговли.

Также ЕС планирует выделить 300 млн евро на финансирование региона в течение следующих четырех лет, с целью раскрыть существующий потенциал сотрудничества и построить прочные торговые связи.

Независимость и экономическая диверсификация — это хорошо, а вот большая зависимость от одного торгового партнера и отсутствие альтернатив может дорого обойтись в будущем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз выступает за создание новых транспортных коридоров в страны Центральной Азии в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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