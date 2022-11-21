Ярославль, , 16:09 — REGNUM В Ярославской области в ряде городов увеличится плата за содержание и ремонт жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квитанция Yarregion.ru

Решение о росте квартплаты уже принято в Рыбинске, соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Рудаков. Новые расценки начнут действовать с 1 декабря. По данным портала «Черёмуха», рост составит 9,9%.

Примерно в таких же пределах может подорожать плата и в Ярославле. Постановление о росте пока не опубликовано, однако, по даным источников ИА REGNUM, рост также возможен с декабря. Проект постановления подготовлен, но ещё не подписан мэром Артёмом Молчановым.

Готовится аналогичное постановление и в Тутаеве. Там рост также планируется на 10%.

В качестве аргумента собеседники ИА REGNUM называют инфляцию и рост минимального размера оплаты труда. Значительная часть в услугах по содержанию и ремонту — зарплата сотрудников управляющих компаний.

Плата за содержание и ремонт устанавливается местными властями для жилья в соцнайме и для домов, не принявших решение о размере платы на общем собрании. Однако традиционно управдомы пользуются муниципальным тарифом.